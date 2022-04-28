«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 28 апреля, сыграют немецкий «РБ Лейпциг» и шотландский «Рейнджерс». Первый полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс».



Обслужит встречу французская бригада арбитров, которую возглавляет Бенуа Бастьен. Ему будут помогать ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный рефери – Клеман Тюрпен.



Напомним, в четвертьфинале «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Ответный матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» состоится 5 мая.