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Полузащитник «Сочи» Ангбан: на мой взгляд, чемпионат Бельгии лучше РПЛ

Полузащитник «Сочи» Ангбан: на мой взгляд, чемпионат Бельгии лучше РПЛ
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан, ранее выступавший за бельгийские «Сент-Трюйден» и «Васланд-Беверен», сравнил чемпионаты России и Бельгии.

«На мой взгляд, чемпионат Бельгии чуть лучше, чем чемпионат России», — цитирует Ангбана Metaratings.ru.

Викторьен Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл из французского «Метца» за € 4,1 млн. Контракт игрока с сочинским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги ивуарийский полузащитник сыграл в 21 матче, в котором забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету хавбека одна жёлтая карточка.

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