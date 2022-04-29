Криштиану Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился взятием ворот в перенесённом матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Челси» (1:1).



Данный мяч стал для португальца 17-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. Роналду делит второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ с форвардом «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мином. Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, у него 22 мяча.



В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Роналду сыграл в 28 матчах и, помимо 17 голов, отдал три результативные передачи.



После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.