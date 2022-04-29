Криштиану Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился взятием ворот в перенесённом матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Челси» (1:1).
Данный мяч стал для португальца 17-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. Роналду делит второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ с форвардом «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мином. Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, у него 22 мяча.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Роналду сыграл в 28 матчах и, помимо 17 голов, отдал три результативные передачи.
После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.
- 29 апреля 2022
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 28 апреля 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:35
-
23:25
-
23:14
-
23:07
-
23:05
-
22:51
-
22:45
-
22:35
-
22:10
-
21:55
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:21
-
20:20
-
20:06
-
19:54
-
19:51
-
19:50
-
19:45