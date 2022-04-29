Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров АПЛ

Криштиану Роналду вышел на второе место в списке бомбардиров АПЛ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился взятием ворот в перенесённом матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Челси» (1:1).

Данный мяч стал для португальца 17-м в нынешнем розыгрыше АПЛ. Роналду делит второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ с форвардом «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мином. Лидирует в гонке бомбардиров нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, у него 22 мяча.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Роналду сыграл в 28 матчах и, помимо 17 голов, отдал три результативные передачи.

После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью. У «красных дьяволов» 1 победа в 6 матчах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022