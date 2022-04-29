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Полузащитник «Ромы» Пеллегрини прокомментировал ничью с «Лестером» в ЛК

Полузащитник «Ромы» Пеллегрини прокомментировал ничью с «Лестером» в ЛК
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Полузащитник итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги конференций с «Лестер Сити» (1:1).

«Это нормально, что такая команда, как «Лестер», доставляет тебе проблемы. Выступать на этой стадии непросто, но мы сделали свою работу хорошо. Чувствуем, что можем добиться положительного результата в ответной игре», — цитирует Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

Счёт в игре на 15-й минуте открыли подопечные Жозе Моуринью — отличился Лоренцо Пеллегрини после паса Николы Залевского, однако во втором тайме равенство на табло восстановил Адемола Лукман после передачи Харви Барнса.

Ответный матч между командами состоится 5 мая в Риме (Италия). Напомним, в четвертьфинале «Рома» по сумме двух матчей оказалась сильнее «Будё-Глимт» (1:2, 4:0), а «Лестер» прошёл «ПСВ» (0:0, 2:1).

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