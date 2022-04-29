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Вратарь «Айнтрахта» Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в ЛЕ

Вратарь «Айнтрахта» Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в ЛЕ
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Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я не удивлён нашей игрой. Мы способны на такие результаты, когда играем с полной концентрацией, и часто это доказывали. Мы очень хотели сделать первый шаг навстречу финалу. Сегодня нам это удалось», — цитирует Траппа официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами пройдёт 5 мая во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны» (1:1, 3:2), а «Вест Хэм» разгромил «Лион» (1:1, 3:0).

В другом полуфинальном мачте «РБ Лейпциг» с минимальным счётом обыграл шотландский «Рейнджерс» (1:0). Гол забил Анхелиньо.

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