Вратарь «Айнтрахта» Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в ЛЕ

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.



«Я не удивлён нашей игрой. Мы способны на такие результаты, когда играем с полной концентрацией, и часто это доказывали. Мы очень хотели сделать первый шаг навстречу финалу. Сегодня нам это удалось», — цитирует Траппа официальный сайт УЕФА.



Ответная игра между командами пройдёт 5 мая во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны» (1:1, 3:2), а «Вест Хэм» разгромил «Лион» (1:1, 3:0).

В другом полуфинальном мачте «РБ Лейпциг» с минимальным счётом обыграл шотландский «Рейнджерс» (1:0). Гол забил Анхелиньо.