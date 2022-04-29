Новичок «Локомотива» Раконьяц рассказал, как проходили переговоры с клубом

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, как он перешёл в московский клуб.



«Все договорённости были достигнуты менеджерами и персоналом «Чукарички». Всё прошло очень быстро, все стороны были удовлетворены итогом. Переговоры не затянулись, финальные вопросы были решены в Белграде спортивным директором Томасом Цорном, который также рассказал, чего от меня ожидает главный тренер команды. Я ещё молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы, и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне, и я выложусь по максимуму в каждом эпизоде», — цитирует Раконьяца «РБ Спорт».



Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за «Локомотив» с сезона-2022/2023 под номером 77. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 2,5 млн.

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