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Экс-директор академии «Локо» Кузьмичёв жёстко раскритиковал клуб за трансфер Раконьяца

Экс-директор академии «Локо» Кузьмичёв жёстко раскритиковал клуб за трансфер Раконьяца
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв жёстко раскритиковал клуб за трансфер нападающего Марко Раконьяца.

«Новый трансфер «Локомотива» Марко Раконьяц из сербского клуба «Чукарички» за € 2,5 млн. Скажите, ну какой в нынешних условиях может быть Раконьяц, какие «Чукарички»? Опять расходы миллионов, плюс зарплата футболиста, налоги, наверняка есть ещё агентские выплаты, и это всё при удручающих финансовых показателях «Локомотива», которые были недавно опубликованы. Кстати, портал Transfermarkt оценивает Раконьяца в € 500 тыс. Я понимаю, что оценки Transfermarkt весьма условны, но не в пять же раз. Такое ощущение, что Цорн и Леонченко оторваны от реальности и живут в каком-то своём мире, продолжая свою спекулятивную стратегию.

Повторюсь, главными задачами на сегодняшний день являются сокращение трансферных расходов и привлечение максимально возможного количества собственных воспитанников в состав футбольной команды, важнейшая роль отводится здесь футбольной академии «Локомотива», молодёжной команде и «Казанке». Уже кто только не говорит, что необходим новый уровень подготовки российских футболистов — жизнь заставляет. В «Локомотиве» же – не самый большой бюджет академии хотят сократить, а «Казанку» расформировать. Слова Цорна о том, что расформировки не будет, а будет оптимизация, чтобы соединить молодёжный состав с «Казанкой» в одну команду», не стоит воспринимать всерьёз, он совершенно не понимает, о чём говорит, и продолжает нести какую-то чушь для общественности.

Если с Цорном всё понятно, то деятельность Плутника, который, между прочим, является заместителем генерального директора РЖД, вызывает всё больше и больше вопросов. Почему у всех на глазах происходит развал одной из лучших в стране систем подготовки футболистов, почему «Локомотив» отдан на откуп лицам из недружественных стран, почему такие финансовые показатели у клуба и кто будет закрывать финансовую «дыру» в бюджете, почему такое отношение к государственным средствам, выделяемым РЖД, и, наконец, почему эти средства должны пополнять бюджеты футбольных клубов и агентов из недружественных стран, вместо того, чтобы направлять их на воспитание российских футболистов и улучшение спортивной инфраструктуры? На эти и другие вопросы всё равно придётся отвечать, пора бы уже задуматься», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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