Экс-директор академии «Локо» Кузьмичёв жёстко раскритиковал клуб за трансфер Раконьяца

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв жёстко раскритиковал клуб за трансфер нападающего Марко Раконьяца.
«Новый трансфер «Локомотива» Марко Раконьяц из сербского клуба «Чукарички» за € 2,5 млн. Скажите, ну какой в нынешних условиях может быть Раконьяц, какие «Чукарички»? Опять расходы миллионов, плюс зарплата футболиста, налоги, наверняка есть ещё агентские выплаты, и это всё при удручающих финансовых показателях «Локомотива», которые были недавно опубликованы. Кстати, портал Transfermarkt оценивает Раконьяца в € 500 тыс. Я понимаю, что оценки Transfermarkt весьма условны, но не в пять же раз. Такое ощущение, что Цорн и Леонченко оторваны от реальности и живут в каком-то своём мире, продолжая свою спекулятивную стратегию.
Повторюсь, главными задачами на сегодняшний день являются сокращение трансферных расходов и привлечение максимально возможного количества собственных воспитанников в состав футбольной команды, важнейшая роль отводится здесь футбольной академии «Локомотива», молодёжной команде и «Казанке». Уже кто только не говорит, что необходим новый уровень подготовки российских футболистов — жизнь заставляет. В «Локомотиве» же – не самый большой бюджет академии хотят сократить, а «Казанку» расформировать. Слова Цорна о том, что расформировки не будет, а будет оптимизация, чтобы соединить молодёжный состав с «Казанкой» в одну команду», не стоит воспринимать всерьёз, он совершенно не понимает, о чём говорит, и продолжает нести какую-то чушь для общественности.
Если с Цорном всё понятно, то деятельность Плутника, который, между прочим, является заместителем генерального директора РЖД, вызывает всё больше и больше вопросов. Почему у всех на глазах происходит развал одной из лучших в стране систем подготовки футболистов, почему «Локомотив» отдан на откуп лицам из недружественных стран, почему такие финансовые показатели у клуба и кто будет закрывать финансовую «дыру» в бюджете, почему такое отношение к государственным средствам, выделяемым РЖД, и, наконец, почему эти средства должны пополнять бюджеты футбольных клубов и агентов из недружественных стран, вместо того, чтобы направлять их на воспитание российских футболистов и улучшение спортивной инфраструктуры? На эти и другие вопросы всё равно придётся отвечать, пора бы уже задуматься», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 апреля 2022
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