«Сжигали машины с российскими номерами». Назаров рассказал о травле русских в Чехии

Российский футболист Евгений Назаров, недавно разорвавший контракт с чешским клубом «Богемианс-1905», рассказал о травле россиян в столице Чехии — Праге.
«Травли в команде не было, к нам все там с уважением относились. И тренер поддерживал. Но потом начались все эти сообщения от людей в соцсетях. Писали, что мне не место в этой стране, что мне должно быть стыдно, что я русский. Я на это не обращаю внимания, потому что мы – футболисты и мы приехали делать своё дело. Не хочу, чтобы люди думали, что я жалуюсь. Просто рассказываю как есть.
Как к русским стали относиться в Праге? Хорошо, что мне клуб предоставил машину на чешских номерах. Машины с российскими номерами сжигали. Видел даже, как русские заклеивали наш флаг на автомобильных номерах, чтобы чехи думали: «Ну цифры и цифры». Это из того, какие видео распространялись в местных соцсетях. А из того, что видел своими глазами: искусственная кровь на российских банках по всему городу.
Был ещё такой случай: сидел в кафе, разговаривал по телефону с семьёй на русском языке, и мне какой-то человек говорит: «Ты почему на русском разговариваешь?!» А я ему отвечаю: «А ты почему на русском спрашиваешь?» И всё, больше он мне не задал ни одного вопроса», — сказал Назаров в эфире телеканала «Матч».
Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии с пражской «Славией».
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