Аньелли — о Суперлиге: АПЛ зарабатывает € 4,2 млрд в год и забирает все таланты

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о негативной реакции на идею создания Суперлиги.
«Бурная реакция крупной международной организации заставляет задуматься, что кое-кто испугался. Чтобы вести такое судебное дело, нужно быть максимально уверенным. Мы будем спокойно сидеть и ждать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином был окончательно прерван. Таланты идут туда, где им лучше всего платят. АПЛ зарабатывает € 4,2 млрд в год и забирает все таланты», — цитирует Аньелли Tuttosport.
Ранее стало известно, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги – € 15 млн. Суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.
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