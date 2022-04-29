Аньелли — о Суперлиге: АПЛ зарабатывает € 4,2 млрд в год и забирает все таланты

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о негативной реакции на идею создания Суперлиги.



«Бурная реакция крупной международной организации заставляет задуматься, что кое-кто испугался. Чтобы вести такое судебное дело, нужно быть максимально уверенным. Мы будем спокойно сидеть и ждать решения Европейского суда. Диалог с Чеферином был окончательно прерван. Таланты идут туда, где им лучше всего платят. АПЛ зарабатывает € 4,2 млрд в год и забирает все таланты», — цитирует Аньелли Tuttosport.



Ранее стало известно, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги – € 15 млн. Суд отменил запрет УЕФА преследовать клубы за создание Суперлиги. Судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.