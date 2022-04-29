«Шериф» досрочно стал чемпионом Молдавии, выиграв 20-й титул в истории
Поделиться
Сегодня, 29 апреля, «Шериф» в рамках 26-го тура чемпионата Молдавии сезона-2021/2022 сыграл с «Динамо-Авто». Команда из Тирасполя одержала разгромную победу – 3:0.
После 26 сыгранных туров «Шериф» располагается на первом месте в турнирной таблице молдавского первенства, набрав 66 очков. Следом за ним идёт «Петрокуб», у которого 55 очков. Поскольку в чемпионате Молдавии 28 туров, у «Петрокуба» нет математических шансов догнать «Шериф», поэтому команда из Тирасполя досрочно стала чемпионом страны.
Отметим, что для «Шерифа» это 20-й чемпионский титул в истории клуба. Команда из Тирасполя является самой титулованной в Молдавии — помимо 20 чемпионств, в активе клуба 10 побед в Кубке страны и семь – в Суперкубке.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:20
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:22
-
17:21
-
17:19
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:42
-
16:33
-
16:23
-
16:11
-
16:05
-
16:02
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:32
-
15:28
-
15:28
-
15:07
-
14:46
-
14:43
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:11
Партнерский контент