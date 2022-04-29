«Шериф» досрочно стал чемпионом Молдавии, выиграв 20-й титул в истории

Сегодня, 29 апреля, «Шериф» в рамках 26-го тура чемпионата Молдавии сезона-2021/2022 сыграл с «Динамо-Авто». Команда из Тирасполя одержала разгромную победу – 3:0.



После 26 сыгранных туров «Шериф» располагается на первом месте в турнирной таблице молдавского первенства, набрав 66 очков. Следом за ним идёт «Петрокуб», у которого 55 очков. Поскольку в чемпионате Молдавии 28 туров, у «Петрокуба» нет математических шансов догнать «Шериф», поэтому команда из Тирасполя досрочно стала чемпионом страны.



Отметим, что для «Шерифа» это 20-й чемпионский титул в истории клуба. Команда из Тирасполя является самой титулованной в Молдавии — помимо 20 чемпионств, в активе клуба 10 побед в Кубке страны и семь – в Суперкубке.

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