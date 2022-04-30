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Сборная Украины проведёт товарищеский матч с гладбахской «Боруссией»

Сборная Украины проведёт товарищеский матч с гладбахской «Боруссией»
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Сборная Украины в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией проведёт товарищескую встречу с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится 11 мая на стадионе «Боруссия-Парк». Футболисты будут готовиться к матчу со 2 мая в тренировочном центре Словенской федерации футбола недалеко от Любляны.

Ранее стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет в финале квалификации с национальной командой Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня.

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