Симеоне — о Гризманне: он один из лучших игроков в мире
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре Антуана Гризманна за «матрасников».
«Правда, что Антуан не забивал в нескольких играх, то, к чему мы привыкли, но он один из тех футболистов, который сделал больше всего в истории клуба. Я не сомневаюсь, что он выйдет из той ситуации, в которой оказался. Он один из лучших игроков в мире», — цитирует Симеоне AS.
В текущем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» в 31 матче во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав четыре голевые передачи.
Напомним, что французский нападающий вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года.
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