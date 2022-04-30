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Стали известны главные цели «Милана» на трансферном рынке после возможной смены владельца

Стали известны главные цели «Милана» на трансферном рынке после возможной смены владельца
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По завершении сделки о продаже «Милана» инвестиционному фонду из Бахрейна – Investcorp руководство итальянского клуба получит значительную сумму на усиление состава, среди основных целей фигурируют три футболиста, о которых сообщает Football Italia.

  • 24-летний французский атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, оцениваемый в € 65 млн;

Как отмечает источник, француз прекрасно вписался бы в состав Пиоли, дав ему столь необходимое усиление впереди. Нкунку — креативный и решительный игрок, который как создаёт, так и реализует моменты, именно тот футболист, которого не хватает «россонери».

  • 27-летний ивуарийский форвард «Аякса» Себастьян Аллер, стоимость которого оценивается в € 30 млн;

В нынешнем сезоне Себастьян доказал свою эффективность, забив 33 гола в 39 матчах во всех турнирах, в том числе 11 в восьми матчах Лиги чемпионов. «Аякс» охотно продаст игрока за значительную сумму в € 45 млн, что делает сделку относительно доступной, учитывая его качество.

  • 23-летний нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, чей трансфер может обойтись в районе € 100 млн.

Сделка является невероятно трудной и практически неосуществимой из-за запросов «Наполи» за игрока.

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