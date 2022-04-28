Нападающий «Болоньи» Сансоне – о голе «Интеру»: может, «Милан» возьмёт меня в аренду

Нападающий «Болоньи» Никола Сансоне прокомментировал свой забитый мяч, который стал победным в перенесённом матче 20-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:1).



«Надеюсь, Мальдини видел это. Ну или кто-то из «Милана»! Может, они меня поблагодарят и возьмут в аренду, а я смогу сыграть в Лиге чемпионов», – цитирует Сансоне Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Напомним, 27 апреля в перенесённом матче 20-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Проиграв в этом матче, «Интер» уступил первое место в турнирной таблице Серии А «Милану» — ранее он лидировал по потерянным баллам. Теперь у красно-чёрных 74 очка, а у чёрно-синих – 72 очка. «Болонья» (42) – на 13-м месте.