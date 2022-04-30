Владельцы «Манчестер Сити» близки к покупке 80% акций итальянского «Палермо» за € 6 млн

Президент итальянского «Палермо» Дарио Мирри готов продать 80% своих акций компании City Football Group, которая владеет «Манчестер Сити» и девятью другими клубами. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Обе стороны сейчас ведут постоянные переговоры, и продолжается работа по скорейшему заключению сделки. Мирри сохранит долю и будет осуществлять представительскую роль в клубе после поглощения.

City Football Group заплатит за «Палермо» около € 6 млн, и очевидно, что с годами их стоимость будет только расти. Это, вероятно, приведет к важным спортивным результатам для сицилийской команды, которая готовится к старту плей-офф Серии C.

Напомним, консорциум уже владеет 12 другими клубами по всему миру, включая австралийский «Мельбурн Сити», американский «Нью-Йорк Сити» и уругвайский «Монтевидео Сити Торке».