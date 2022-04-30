Анчелотти: великие теннисисты побеждают при матчболе. Надеюсь, у «Реала» это получится

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».



«Футболисты уже думали о предстоящей игре с «Эспаньолом» сразу же после матча с «Манчестер Сити». Великие теннисисты, которые имеют матчбол, обычно побеждают. Надеюсь, что у «Реала» тоже это получится», – цитирует Анчелотти Marca.



Напомним, 20 апреля на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:1. «Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 33 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 78 очков.

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