Почётный президент РФС: высказывание Чеферина — хороший знак. Это вселяет надежду

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина.
«Чеферин выступил очень смело в этой ситуации, когда официальные санкции против российских сборных команд не отменены. Это хороший знак. Он довольно уверенно всё сказал — вселяет надежду на то, что исполком УЕФА на ближайшем заседании поддержит своего президента и примет решение о допуске. Будем надеяться, что мнение Чеферина поддержат остальные члены исполкома», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.
- 30 апреля 2022
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