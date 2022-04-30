«Если у человека есть совесть, то он уйдёт». Широков — о Слуцком после 0:6 в игре с «Сочи»

Бывший футболист «Рубина» и сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:6).

«Не кажется ли, что в «Рубине» катастрофа? Мне кажется, всем давно кажется. Можно и 0:6 проиграть, но не у себя дома, и не два раза выйти на половину поля соперника за первый тайм. Это уже ни в какие ворота не лезет. Если у человека есть совесть, то он уйдёт. «Рубин» просто разорвали. Если раньше говорили, что им в равных матчах просто не везло, то здесь был просто позор, что они исполняли в первом тайме», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (58).