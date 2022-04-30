Поражение 0:6 от «Сочи» стало крупнейшим в карьере Леонида Слуцкого
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Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» разгромно проиграл «Сочи» — 0:6.
Данное поражение стало крупнейшим в истории клуба в РПЛ, а также в карьере тренера казанцев Леонида Слуцкого. Ранее 50-летний специалист несколько раз проигрывал со счётом 0:5 – «Рубину» в бытность тренером «Москвы», во главе «Халл Сити» — «Дерби Каунти», а также у руля «Витесса» — ПСВ. В марте 2022 года «Рубин» Слуцкого проиграл ЦСКА со счётом 1:6.
«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (58). Действующий чемпион России – «Зенит».
Новость по теме«Рубин» потерпел крупнейшее поражение в РПЛ
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