«Косточки ещё перемещаются по полю». Олег Шатов высказался о своём будущем
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Полузащитник «Урала» Олег Шатов поразмышлял на тему возможного завершения игровой карьеры.
«О будущем пока не знаю. У меня три игры до конца РПЛ осталось, в конце мая контракт заканчивается. Как видите, сейчас играю: тяжело или не тяжело, косточки ещё перемещаются чуть по футбольному полю. Переговоров пока не было. С Григорием Викторовичем договариваться не надо, посмотрим, всё в конце сезона. Карьеру я только приостанавливал из-за проблем со здоровьем и психологическим состоянием. Нужно было привести себя в порядок», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
31-летний Шатов является воспитанником екатеринбургского футбола. В «Урал» Шатов вернулся в зимнее трансферное окно.
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