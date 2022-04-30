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«Косточки ещё перемещаются по полю». Олег Шатов высказался о своём будущем

«Косточки ещё перемещаются по полю». Олег Шатов высказался о своём будущем
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Полузащитник «Урала» Олег Шатов поразмышлял на тему возможного завершения игровой карьеры.

«О будущем пока не знаю. У меня три игры до конца РПЛ осталось, в конце мая контракт заканчивается. Как видите, сейчас играю: тяжело или не тяжело, косточки ещё перемещаются чуть по футбольному полю. Переговоров пока не было. С Григорием Викторовичем договариваться не надо, посмотрим, всё в конце сезона. Карьеру я только приостанавливал из-за проблем со здоровьем и психологическим состоянием. Нужно было привести себя в порядок», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

31-летний Шатов является воспитанником екатеринбургского футбола. В «Урал» Шатов вернулся в зимнее трансферное окно.

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