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Олег Шатов заявил, что «Урал» заслуживает остаться в РПЛ

Олег Шатов заявил, что «Урал» заслуживает остаться в РПЛ
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Полузащитник «Урала» Олег Шатов считает, что команда из Екатеринбурга заслужила сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Как мы решили вопрос с тем, чтобы остаться в РПЛ? Мы выиграли и даже никуда не поднялись. Мы по-прежнему в зоне стыков. Каждая игра — самая важная. Осталось три матча: «Спартак», «Рубин» и «Арсенал» — два прямых конкурента. Всё в наших руках. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить команду в РПЛ. Такая команда, как «Урал», и такой город заслуживает того, чтобы играть в РПЛ», — передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Урал» с 27 очками расположился на 14-м месте, которое по итогам сезона позволит команде сыграть в стыковых матчах. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

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