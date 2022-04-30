Семак обошёл Сёмина и Слуцкого по количеству выигранных чемпионатов России
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Сегодня, 30 апреля, в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России. Для главного тренера команды Сергея Семака это четвёртый трофей победителя РПЛ в тренерской карьере.
По победам в чемпионатах России Семак опередил бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, у которых по три трофея РПЛ. Четыре трофея чемпионата страны также имеет в своей коллекции Валерий Газзаев (экс-ЦСКА). Лидером по числу завоёванных чемпионств России является Олег Романцев, выигравший со «Спартаком» восемь подобных наград.
Напомним, Семак одержал с «Зенитом» четыре победы в чемпионате России подряд. Он возглавил команду в 2018 году.
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