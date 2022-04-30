Дзюба: как Генич себя ведёт – это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, — я его тоже забанил

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию вокруг своего спора с футбольным комментатором Константином Геничем.

«Мы не спорили на что-то, он как жёлтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю… Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведёт — это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил», — рассказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».