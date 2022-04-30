Вячеслав Быков назвал четвёртое чемпионство «Зенита» рекордом и уникальным достижением

Российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России по футболу.

«Это рекорд! Уникальное достижение «Зенита»! Я имел счастье играть за ЦСКА в хоккей в восьмидесятых годах. Для меня это нормально, что чемпион всегда голодный до побед. Это можно только приветствовать! Не думаю, что это говорит об уровне чемпионата. Однако у многих команд, наверное, такие же амбиции. Нужно отметить менеджеров, которые создают команды-чемпионов. Всегда есть соперники, которые ищут оправдания.



Титаническая работа тренеров-чемпионов — с каждым годом снова и снова искать решения для победы над соперниками, которые ищут варианты забрать корону. Этот симбиоз веры и доверия между тренерским штабом, игроками и руководством даёт энергетику, которая необходима для того, чтобы побеждать», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.