Вячеслав Быков назвал четвёртое чемпионство «Зенита» рекордом и уникальным достижением

Российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России по футболу.
«Это рекорд! Уникальное достижение «Зенита»! Я имел счастье играть за ЦСКА в хоккей в восьмидесятых годах. Для меня это нормально, что чемпион всегда голодный до побед. Это можно только приветствовать! Не думаю, что это говорит об уровне чемпионата. Однако у многих команд, наверное, такие же амбиции. Нужно отметить менеджеров, которые создают команды-чемпионов. Всегда есть соперники, которые ищут оправдания.
Титаническая работа тренеров-чемпионов — с каждым годом снова и снова искать решения для победы над соперниками, которые ищут варианты забрать корону. Этот симбиоз веры и доверия между тренерским штабом, игроками и руководством даёт энергетику, которая необходима для того, чтобы побеждать», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 30 апреля 2022
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