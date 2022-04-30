Генич — Дзюбе: теперь прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит столько болельщиков

Футбольный комментатор Константин Генич развёрнуто высказался о словах в свой адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вокруг их спора.

«Как Генич себя ведёт – это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, — я тоже его забанил», — сказал ранее Артём.

«Честно говоря, хотел уже лечь спать, спокойно приняв очередное чемпионство «Зенита». Тут у меня разрывается телефон, а я интервью Артёма не слышал. Мне прислали ссылки, я послушал. Что могу сказать? Я практически всегда защищал Дзюбу. Был на его стороне в истории с болельщиками в Сан-Марино и в истории, когда его хейтили на секторе. Но то, что он сказал сейчас… Первый человек, который меня обвинил в желтизне. Артём — фуфло, просто фуфло! Когда мы с ним спорили, рядом было много людей.

Сейчас он говорит, что Сергеев такой хороший нападающий и так далее. Если бы я воспроизвёл то, что он тогда говорил о Ване и других футболистах, Артёму мало бы не показалось. Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артём, это гниль. Самая настоящая. Артём, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков. Увы, с течением времени я понимаю, что готов приплюсоваться к этим людям. Артём, ты повёл себя как не очень хороший персонаж. На мой взгляд, это мерзко. Когда Артём завершит карьеру, он хлебнёт немалой ложечкой всё, что про него было сказано», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».