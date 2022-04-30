Медведев пошутил после вопроса, что «Локомотив» — любимый соперник «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пошутил на тему того, что «Локомотив» является любимым соперником для команды из Санкт-Петербурга.

«Что касается «Локомотива» в качестве любимого соперника, есть старая шутка: нам всё равно, кого обыгрывать! Хочу поздравить всех болельщиков: кто пришёл, те 50 тысяч человек, кто болел у экранов телевизоров, у своих компьютеров, гаджетов. Всех ждём седьмого. Будет продолжение банкета!" — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.