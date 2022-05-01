Президент «Реала» Перес — о Бензема: его не имеют права лишить «Золотого мяча»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об игре нападающего Карима Бензема.
«Бензема играет отлично, но он хорош с тех пор, как перешёл к нам. Нет никаких сомнений в том, что он должен получить «Золотой мяч». Его не имеют права лишить этой награды», — цитирует Переса Marca.
В текущем сезоне Бензема сыграл за «Реал» в 42 матчах во всех турнирах, забив 42 гола, а также отдав 13 результативных передач. Французский нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Напомним, мадридский «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании. «Сливочные» обеспечили себе досрочное чемпионство после победы над «Эспаньолом» (4:0).
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