«Реал» хочет вернуть Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», сообщает Mirror.

По данным источника, «Реал» заинтересован в возвращении Роналду. Ранее сообщалось, что португалец также не против вернуться в мадридский клуб.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Также в его контракте есть опция продления ещё на один сезон.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 28 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев. В составе «Королевского клуба», португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».