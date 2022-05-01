«Реал» хочет вернуть Криштиану Роналду
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», сообщает Mirror.
По данным источника, «Реал» заинтересован в возвращении Роналду. Ранее сообщалось, что португалец также не против вернуться в мадридский клуб.
Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Также в его контракте есть опция продления ещё на один сезон.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 28 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев. В составе «Королевского клуба», португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей».
Комментарии
- 1 мая 2022
-
03:56
-
03:55
-
03:36
-
03:27
-
03:16
-
03:01
-
02:54
-
02:32
-
02:13
-
01:54
-
01:40
-
01:30
-
01:26
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:04
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 30 апреля 2022
-
23:50
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:31
-
23:29
-
23:26
Партнерский контент