Мхитарян простился с Райолой

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян простился со своим агентом Миной Райолой, о смерти которого было сообщено вчера, 30 апреля.



«Я буду скучать по тебе, Мой Агент, Мой Лучший Друг, Моя Семья. Ты всегда будешь с нами», — написал Мхитарян в «твиттере», разместив совместную фотографию с Райолой.



Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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