Мхитарян простился с Райолой
Поделиться
Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян простился со своим агентом Миной Райолой, о смерти которого было сообщено вчера, 30 апреля.
«Я буду скучать по тебе, Мой Агент, Мой Лучший Друг, Моя Семья. Ты всегда будешь с нами», — написал Мхитарян в «твиттере», разместив совместную фотографию с Райолой.
Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
06:58
-
06:17
-
06:14
-
05:54
-
05:49
-
05:30
-
05:23
-
04:35
-
04:31
-
03:56
-
03:55
-
03:36
-
03:27
-
03:16
-
03:01
-
02:54
-
02:32
-
02:13
-
01:54
-
01:40
-
01:30
-
01:26
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:04
-
00:02
Партнерский контент