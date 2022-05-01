Диего Симеоне объяснил поражение «Атлетико» от «Атлетика»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил поражение своей команды в матче чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:2).
«Начало было сложным. Первые 10-15 минут мы были в напряжении, но потом мы начали прибавлять. Однако пропустили с пенальти, это выбило нас из колеи.
Команда очень хорошо тренировалась на этой неделе, но сегодня в некоторых эпизодах нам не хватало свежести и напористости. От этого зависит, будет ли у команды преимущество, либо у нее будут проблемы», – приводит слова Симеоне пресс-служба клуба.
После 34 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 61 очко. «Атлетик» (51) – на восьмой строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре Примеры «сливочные» досрочно стали чемпионами.
- 1 мая 2022
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