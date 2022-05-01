Гвардиола высказался о борьбе за титул в чемпионате Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Лидс Юнайтед» (4:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии, а также высказался о чемпионской гонке.
«Все игроки проявили себя здорово, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У «Лидса» были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.
Мы уже много раз были в своём нынешнем положении. Тут дело не в давлении. Всё достаточно просто: нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится – чемпионом станет «Ливерпуль». У нас ещё много сложных матчей впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов», — цитирует Гвардиолу BBC.
После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка.
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