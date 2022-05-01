Бензема прокомментировал чемпионство «Реала» в Примере

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал завоевание очередного чемпионства с мадридским клубом.
«Ещё один трофей для лучшего клуба мира! Благодарю команду за упорную работу в этом сезоне и болельщиков за поддержку. У нас всё ещё есть другие цели! Вперёд Мадрид!» — написал Бензема в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне Бензема сыграл за «Реал» в 42 матчах во всех турнирах, забив 42 гола, а также отдав 13 результативных передач. Французский нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Напомним, мадридский «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании. «Сливочные» обеспечили себе досрочное чемпионство после победы над «Эспаньолом» (4:0).
Победа «Реала» над «Эспаньолом»:
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