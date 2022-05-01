В «Зените» сообщили, что клуб передаст Ракицкому и Азмуну золотые медали за победу в РПЛ

Экс-футболисты «Зенита» Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий получат золотые медали за победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» передаст золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-Лиге Сердару Азмуну и Ярославу Ракицкому. Также золотые медали получат все игроки, входившие в заявку на сезон и проведшие на поле хотя бы минуту», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Ранее о передаче золотых медалей Азмуну и Ракицкому сообщал «РБ Спорт».

Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.