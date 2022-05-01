Почеттино: Месси находится на одном уровне с Марадоной
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем парижской команды Лионеле Месси.
«Обсуждая Месси, мы говорим о необычном игроке. Месси находится на одном уровне с Диего Марадоной. Понятно, что переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» был большой переменой, в которой был необходим процесс адаптации. Определённые обстоятельства не позволяли ему чувствовать себя так же комфортно, как в «Барселоне», где он провёл много лет. Оценивать Месси таким образом неправильно. Я не сомневаюсь в его качествах. Следующий сезон будет совершенно другим», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 23 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.
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