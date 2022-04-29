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Лионель Месси — худший игрок в топ-5 лиг по проценту реализованных опасных моментов

Лионель Месси — худший игрок в топ-5 лиг по проценту реализованных опасных моментов
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в нынешнем сезоне имеет худшую реализацию опасных моментов среди игроков топ-5 лиг. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».

В список вошли 165 футболистов, имевшие в нынешнем сезоне не менее 10 подобных моментов. У 34-летнего Месси процент их реализации составил 8,3 — он худший среди всех представленных футболистов.

34-летний Месси стал футболистом французского клуба в 2021 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий в 30 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

Соглашение между Месси и «ПСЖ» действительно до конца следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.

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