Ибрагимович по окончании карьеры может присоединиться к агентству Мино Райолы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может начать агентскую деятельность по окончании карьеры футболиста. Швед может присоединиться к агентству ушедшего из жизни Мино Райолы, информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, управление агентством после смерти Мино перешло к его двоюродному брату — Винченцо Райоле. Ибрагимович рассматривается на имиджевую роль, так как его авторитет в мире футбола неоспорим.

Напомним, 30 апреля известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью лёгких.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.