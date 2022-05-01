«Кальяри» может уволить Маццарри и рассматривает Вальтера Дзенгу на замену

ФК «Кальяри» в скором времени может уволить главного тренера команды Вальтера Маццарри. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Кальяри» проиграл «Вероне» 1:2 в матче 35-го тура Серии А и располагается на 17-й спасительной строчке турнирной таблицы. «Салернитана», занимающая 18-е место имеет два матча в запасе и отставание от «Кальяри» в 3 очка.

Поэтому, по информации источника, руководство итальянского клуба задумалось о смене тренера, чтобы дать команде импульс на оставшиеся три тура Серии А. Одним из кандидатов на замену называется Вальтер Дзенга, который уже тренировал «Кальяри»с марта по август 2020 года. Ещё одним кандидатом является Алессандро Агостини, возглавляющий сейчас молодёжную команду «Кальяри».

В 36-м туре Серии А, 8 мая, «Кальяри» на выезде будет играть с конкурентом в борьбе за выживание «Салернитаной».