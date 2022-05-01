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В «Рубине» отреагировали на информацию, что футболистам почти полгода не платят зарплату

В «Рубине» отреагировали на информацию, что футболистам почти полгода не платят зарплату
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В «Рубине» прокомментировали информацию, согласно которой футболисты казанского клуба почти полгода не получают зарплату.

«Данная информация не соответствует действительности. Всё выплачивается в срок», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Рубина».

Ранее «Комсомольская правда — Казань» сообщала, что футболисты основного и молодёжного состава «Рубина» не получают зарплату с декабря прошлого года.

Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 27 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Рубин» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 8 мая.

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