В «Рубине» отреагировали на информацию, что футболистам почти полгода не платят зарплату

В «Рубине» прокомментировали информацию, согласно которой футболисты казанского клуба почти полгода не получают зарплату.



«Данная информация не соответствует действительности. Всё выплачивается в срок», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Рубина».



Ранее «Комсомольская правда — Казань» сообщала, что футболисты основного и молодёжного состава «Рубина» не получают зарплату с декабря прошлого года.



Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 27 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Рубин» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 8 мая.