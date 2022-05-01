Комбаров: сезон нельзя занести в актив «Спартаку». Сейчас есть возможность взять Кубок
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением об игре команды в матче с «Крыльями Советов» (2:1), а также о сезоне красно-белых в целом.
«Два разных тайма. «Спартак» серьёзно прибавил, отсюда и два гола. Этот сезон, наверное, нельзя занести в актив. Сейчас надо сделать ставку на Кубок — есть возможность взять трофей. Будем надеяться», — сказал Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
«Спартак» победил «Крылья Советов» со счётом 2:1 в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Оба гола «Спартака» забил Алексндр Соболев. Красно-белые переместились на девятую строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка. «Крылья Советов» располагаются на седьмой позиции, набрав 38 баллов.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:17
-
16:16
-
16:12
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:53
-
15:47
-
15:38
-
15:38
-
15:24
-
15:23
-
15:21
-
15:20
-
15:03
-
15:03
-
14:58
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:05
-
14:05
Партнерский контент