Комбаров: сезон нельзя занести в актив «Спартаку». Сейчас есть возможность взять Кубок

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением об игре команды в матче с «Крыльями Советов» (2:1), а также о сезоне красно-белых в целом.



«Два разных тайма. «Спартак» серьёзно прибавил, отсюда и два гола. Этот сезон, наверное, нельзя занести в актив. Сейчас надо сделать ставку на Кубок — есть возможность взять трофей. Будем надеяться», — сказал Дмитрий Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счётом 2:1 в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Оба гола «Спартака» забил Алексндр Соболев. Красно-белые переместились на девятую строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка. «Крылья Советов» располагаются на седьмой позиции, набрав 38 баллов.