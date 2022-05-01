Селихов: в моменте с моим фолом в центре поля Ежов очень хорошо сыграл на публику

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1), а также высказался о выступлениях красно-белых в этом сезоне.
«Во время пенальти ударили по центру, получилось коснуться ногой, но мяч залетел. Моё празднование? Эмоции, очень хотелось победить хорошего соперника. Я «Крыльям» очень симпатизировал.
Тренер определяет состав. Я всегда был готов на 100%. «Крылья» пытаются играть в футбол, как и «Ростов». Мне они нравятся. Мне бы хотелось, чтобы вся РПЛ так играла.
Сезон для нас провальный. Надо набирать очки в чемпионате и все силы оставить на Кубок России. В моменте с моим фолом в центре поля Ежов очень хорошо сыграл на публику. Я его там еле коснулся, даже не жёлтая. Был уверен, что это не красная», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 1 мая 2022
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