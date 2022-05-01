Джикия прокомментировал волевую победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу московской команды над «Крыльями Советов» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Голу радовались сильно. Было приятно забить в концовке. Вытащили игру. После перерыва изменили схему, перестроились на четыре защитника и два высоких форварда. Атаковали, да и «Крылья» сразу подсели. Второй тайм хорошо провели, но первый провалили. Главное, что выиграли», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте.
В следующем туре московская команда на выезде встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.
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