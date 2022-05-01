«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» благодаря дублю Сон Хын Мина и его голевой передаче

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий Гарри Кейн, ему ассистировал Сон Хын Мин. На 61-й минуте забил сам Сон Хын Мин. На 79-й минуте корейский форвард оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время нападающий «лис» Келечи Ихеаначо отыграл один мяч.
После 34 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Шпоры» набрали 61 очко. «Лестер» с 42 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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