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Вратарь «Эвертона» прокомментировал победу над «Челси»

Вратарь «Эвертона» прокомментировал победу над «Челси»
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Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Челси» (1:0).

«Наш характер и командный дух подтолкнули нас сегодня, и с болельщиками позади нас, это было невероятно. Теперь о сегодняшнем дне, мы будем наслаждаться победой, но на следующей неделе мы сосредоточимся на следующих играх. Я готовился к этому матчу всю неделю. Это нужно, если ты хочешь делать сейвы, помогать товарищам по команде, а они могут помочь тебе.

Рад поддержке наших болельщиков. У нас ещё пять домашних игр, буду рад видеть их на трибунах.

Мы знаем класс соперников, они победители Лиги чемпионов, но у нас на «Гудисон парк» было ощущение, что упорным трудом и самоотверженностью мы добьёмся нужного результата», — цитирует слова Пикфорда BBC.

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