Рассечение на ноге Акинфеева после матча с «Ахматом». Фото
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Сегодня, 1 мая, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение во время матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:2). На 89-й минуте встречи голкипер армейцев столкнулся с нападающим грозненцев Мохамедом Конате, после чего доигрывал матч прихрамывая.
После завершения встречи пресс-служба московского клуба опубликовала в телеграм-канале фотографии с рассечением на ноге Акинфеева.
Московский ЦСКА набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» с 35 очками находится на восьмом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», у сине-бело-голубых 61 очко. Действующий чемпион России – «Зенит».
Новость по темеЦСКА уступил на выезде «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
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