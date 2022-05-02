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Экс-игрок «МЮ» — о противостоянии Месси и Роналду: Криштиану всё ещё для меня номер один

Экс-игрок «МЮ» — о противостоянии Месси и Роналду: Криштиану всё ещё для меня номер один
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер высказался о противостоянии между форвардом манкунианцев Криштиану Роналду и нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«В этих вечных дебатах, кто лучше, Месси или Роналду, Криштиану по-прежнему для меня номер один. Я думаю, что в этом сезоне те, кто считает, что он пришёл заканчивать, – безумцы. Он не собирается это делать, посмотрите, сколько голов он забил, это невероятно.

Для всех болельщиков это невероятный сезон, так как это Роналду, они от него требуют забивать по 30, 40, 50 мячей. Но он играет в команде, у которой нет полной самоотдачи в матчах, так что столько голов он не может забить, что бы люди ни говорили.

Он готов играть на топ-уровне ещё хотя бы год или два», — цитирует Фостера Goal.

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