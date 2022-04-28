Экс-игрок сборной Португалии: Роналду может играть ещё лет пять на высоком уровне

Экс-игрок сборной Португалии Адриен Силва рассказал о своём опыте взаимодействия со своим товарищем по сборной, нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Помимо того, что он делает на поле, он также создаёт позитивную атмосферу в раздевалке. Он всегда произносил речи перед играми, что для нас было важно во время чемпионата Европы во Франции.
Он ещё в форме, хотя ему 37? Конечно, это неудивительно, потому что это Роналду, но начинаешь думать: «До какого возраста он может продолжать это делать?». Но его долголетие — самое особенное в нём. Конечно, физически с таким количеством игр это может становиться всё труднее и труднее с возрастом. Но он всё ещё играет 60 или 70 игр в год, и он всё ещё в отличной форме. Так что я думаю, что он всё ещё может играть еще 4-5 лет на высоком уровне», — приводит слова Силвы Goal.
- 28 апреля 2022
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