Бывший полузащитник «Саутгемптона» и сборной Англии Мэттью Ле Тиссье высказался о событиях на Украине, а также о коронавирусе.



Как сообщает Daily Mail, в своих соцсетях экс-хавбек поделился записью, в которой ставится под сомнение правдивость освещения в СМИ событий на Украине. Также в одном из интервью Ле Тиссье сказал, что некоторые фотографии, которые были сделаны на Украине, сфальсифицированы.



Кроме того, бывший полузащитник считает, что общество преувеличивает опасность коронавируса. Ле Тиссье полагает, что люди, которых снимают в сюжетах о ковиде, являются актёрами.



Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.