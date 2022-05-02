Пиоли высказался о победе над «Фиорентиной» и назвал факторы успешного выступления команды

56-летний итальянский специалист Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан», высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в 35-м туре чемпионата Италии.

«Команда провела хороший матч, мы упорно боролись с оппонентом, который создавал нам проблемы. «Фиорентина» была опасна, но мы сделали ещё один шаг вперед для себя и наших фантастических болельщиков.

Забитый мяч Леау казался нам грузом, свалившимся с наших плеч. У нас снова было так много моментов, правильный менталитет, и мы продолжали работать как команда. В таких матчах всегда будет напряжение, поскольку мы боремся за очень важную цель, поэтому мы все чувствуем эту энергию, и чем дольше это продолжается, тем труднее её поддерживать.

Я думаю, что правильный менталитет команды начинается сверху – с руководства, а далее просачивается вниз, потому что те, кто управляет клубом, верят и поддерживают наших директоров, директора верят в мою работу, поэтому, следовательно, я верю в свою работу и своих игроков. Мы все настроены позитивно даже в трудные моменты и никогда не перестаём верить в свои возможности.

Борьба за чемпионство? Мы идёт в графике на пять очков лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому нашей целью было улучшить ситуацию. Идём шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги.

Я вижу постоянный прогресс в моей команде, многие из них впервые борются за такой престижный трофей. Я надеюсь, что мои игроки и я сможем продолжить этот процесс роста, но для некоторых это может быть единственный раз в жизни, когда мы находимся в таком положении. Вот почему мы должны выложиться до самого конца», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, после 35 туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 77 очками и опережает ближайшего преследователя в лице «Интера» на два балла.