Моуринью – о победе «Лацио»: спустя 22 года всё еще можно выиграть, забив гол из офсайда

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», на пресс-конференции после матча 35-го тура с «Болоньей» (0:0) высказался о резонансном эпизоде встречи «Специя» — «Лацио» (3:4), в котором римляне забили победный гол из возможного положения вне игры.

«Я тренирую уже 22 года, и ничего не меняется. О, в футболе многое изменилось, но в целом – ничего нового. Одна вещь, которая никогда не меняется, — это то, что 22 года назад вы могли выиграть матч с голом из офсайда, и вы всё ещё можете сделать это сегодня. Вчера команда выиграла матч с голом, который был забит из офсайда», — приводит слова Моуринью Football Italia.

33-й номер (Франческо Ачерби) и его возможное положение вне игры Фото: Football-Italia.net

Спорный эпизод в игре «Специя» — «Лацио» заключается в забитом мяче Франческо Ачерби на 90-й минуте. В социальных сетях распространились изображения, предполагающие, что Ачерби находился в положении вне игры, так как вратарь «Специи» находился далеко впереди, а это означало, что Ачерби должен был быть как минимум на одном уровне с двумя полевыми игроками. Поскольку решение о голе было принято VAR очень быстро, есть предположение, что они не поняли, что вратарь был дальше впереди, и поэтому выбрали только последнего защитника в качестве линии для позиции вне игры.