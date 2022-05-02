Моуринью – о победе «Лацио»: спустя 22 года всё еще можно выиграть, забив гол из офсайда

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», на пресс-конференции после матча 35-го тура с «Болоньей» (0:0) высказался о резонансном эпизоде встречи «Специя» — «Лацио» (3:4), в котором римляне забили победный гол из возможного положения вне игры.
«Я тренирую уже 22 года, и ничего не меняется. О, в футболе многое изменилось, но в целом – ничего нового. Одна вещь, которая никогда не меняется, — это то, что 22 года назад вы могли выиграть матч с голом из офсайда, и вы всё ещё можете сделать это сегодня. Вчера команда выиграла матч с голом, который был забит из офсайда», — приводит слова Моуринью Football Italia.
33-й номер (Франческо Ачерби) и его возможное положение вне игры
Фото: Football-Italia.net
Спорный эпизод в игре «Специя» — «Лацио» заключается в забитом мяче Франческо Ачерби на 90-й минуте. В социальных сетях распространились изображения, предполагающие, что Ачерби находился в положении вне игры, так как вратарь «Специи» находился далеко впереди, а это означало, что Ачерби должен был быть как минимум на одном уровне с двумя полевыми игроками. Поскольку решение о голе было принято VAR очень быстро, есть предположение, что они не поняли, что вратарь был дальше впереди, и поэтому выбрали только последнего защитника в качестве линии для позиции вне игры.
- 2 мая 2022
-
05:59
-
05:50
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
04:31
-
04:18
-
03:57
-
03:54
-
02:47
-
02:04
-
02:03
-
01:32
-
01:29
-
01:17
-
01:11
-
00:44
-
00:20
-
00:17
-
00:08
-
00:08
-
00:04
-
00:02
-
00:01
- 1 мая 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:31
-
23:26
-
23:23