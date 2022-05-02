«Ливерпуль» ведёт переговоры о рекордном спонсорском контракте на € 95 млн в год

Руководство «Ливерпуля» обсуждает рекордную спонсорскую сделку с действующим титульным спонсором, которая может приносить «мерсисайдцам» € 95 млн в год, сообщает Irish Mirror.

Текущий спонсорский контракт «красных» с британским банком Standard Chartered заканчивается в конце сезона-2022/2023. Отмечается, что все стороны, будут рады продолжить своё партнёрство, если удастся достичь нового соглашения. Однако для этого компании, вероятно, придется увеличить свой текущий контракт на € 45 млн в год, в основном из-за быстрого роста «Ливерпуля» как коммерческого, так и спортивного бренда в последние сезоны.

Популярность главного тренера Юргена Клоппа и наличие таких звёздных игроков, как Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк, плюс недавние успехи «красных» на поле означают, что акции клуба идут лишь вверх.

Владельцы «Ливерпуля» — Fenway Sports Group уверены, что следующая спонсорская сделка клуба с футболками побьёт мировой рекорд в футболе, а аналитики отмечают, что в настоящее время у клуба самые продаваемые футболки в мире. Интерес к «Ливерпулю», как полагают, огромен в различных секторах: фирмы электроники, туристические компании, поставщики потребительских товаров, поставщики криптовалют и блокчейнов, а также средства массовой информации — все они присоединяются к сотрудничеству с «мерсисайдцами».